Başkan Nidai Güngördü’ye Dr. Ali Pilli’ den teşekkür ziyareti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı konuşmada, mücadelesiyle, dürüstlüğüyle ve samimiyetiyle halkın gönlünü kazanmış Dr. Ali Pilli’nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Güngördü, halkımıza hizmet için bu makamlarda bulunduklarını belirterek, bu dönemde Yerel Yönetimlerin sorumluluk alanlarının genişlediğini ifade etti.

Güngördü, Dr. Ali Pilli’ ye sağlık bakanlığı görevi süresinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Dr. Ali Pilli yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’yle geçmiş yıllarda batı Nil virüsüyle işbirliklerinin güçlendiğini belirterek, Covid-19 pandemisiyle mücadelelerini de işbirliği içinde yaptıklarını belirtti.

Dr. Ali Pilli, Girne’de Sosyal Yaşam Merkezinde ve Leymosun Kültür Evinde merkezler kurularak halkın, Aşı ve PCR testlerinin sistematik bir şekilde yapılabilmesi için Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’ye ve belediye personeline gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Pilli, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasını çağdaş bir kamu binası olarak Girne halkına kazandıran Güngördü'ye ayrıca teşekkürlerini sundu.