Başkan Harmancı Arasta-Lokmacı esnafını farklı pazar konseptleri hakkında bilgilendirdi

Arasta’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, LTB Müdür Muavinleri Ferdiye Sav ile Levent Özverel ve bölge esnafı katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 16 Haziran’daki açılış etkinliği ile hizmet vermeye başlayacak olan Merkez Lefkoşa’nın pandemiden beri çok zor günler geçiren Arasta ve Lokmacı esnafına yeni fırsatlar yaratabileceğini vurguladı.



Harmancı, Özker Özgür Caddesi üzerinde, çağdaş, donanımı oldukça yüksek ve birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir merkezi yurttaşların hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Merkez Lefkoşa’nın 7 gün gece ve gündüz yaşayan bir merkez olacağının altını çizen Harmancı, 7 Buçuk Milyon TL’sinin LTB’nin kendi öz kaynakları olmak üzere 9 Milyon TL’lik bir yatırım olduğunu söyledi.

Merkez Lefkoşa’nın altyapısı ve esnafa sunacağı imkanlar ile ilgili olarak da bilgiler veren Başkan Harmancı, 12.000 metrekarelik bir alanda inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 280’den fazla standın yer alacağını, toplam 410 araç kapasiteli park alanının olacağını ve farklı Pazar konseptleri ile haftanın her günü açık olacağını belirtti.

Başkan Harmancı, Merkez'deki stand kirasının yaz sonuna kadar Arasta ile Lokmacı esnafı için yarı miktarda olacağını da kaydetti. Her stantta ayrı elektrik bağlantısı ve aydınlatmanın olacağına vurgu yapan Harmancı, merkezin 7/24 güvenlik kamerası ile kontrol edileceğini, her katta tuvaletlerin yer alacağını, tüm alanlarda ücretsiz internet hizmeti sunulacağını ve merkezin tamamen engelsiz bir yapı ile hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Harmancı, 85 kişilik çok amaçlı toplantı salonunun yanı sıra merkezde festival, etkinlik ve organizasyon alanlarının da olacağını, galeri, atölye ve sergi salonu ile merkezin çok amaçlı hizmet anlayışı ile yurttaşlara hizmet vereceğini belirtti.

Kanber

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ise yaptığı konuşmada, Merkez Lefkoşa’nın çok büyük ve önemli bir proje olduğunun altını çizerek, LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.

LTB’nin gerek yurttaşlara gerekse de esnafa modern, tam donanımlı bir merkez sunduğunu belirten Kanber, esnaf ile ilgili konularda, LTB ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Kanber, Merkezin çalışma ve esnafın bölgeye taşınması sürecinde de ihtiyaç duyulması halinde LTB ile koordinasyon içinde çalışabileceklerini de sözlerine ekledi.