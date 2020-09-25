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Başkan Arter: "Suyun 28 Eylül'de gelmesi öngörülüyor"

"TARIM DAİRESİNDEN GELEN BİLGİYE GÖRE SUYUN 28 EYLÜL'DE GELMESİ BEKLENİYOR"

25 Eylül 2020 Cuma 10:50
Başkan Arter: "Suyun 28 Eylül'de gelmesi öngörülüyor"
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(MHA)

Tankerler, belirli bir fiyatın üzerinde su satışı yaparsa, Tarım Dairesi devreye girecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Belediye Meclis Toplantısında, su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Yaşanmakta olan su sıkıntısına rağmen halkın mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını kaydeden Arter; Yaşlı bakımevleri, askeri birlikler, Polis Müdürlüğü gibi yerlere ve evde hastası olan insanlara, zaman zaman belediyenin tankeriyle su gönderebildiklerini ifade etti. Ancak bunun da sürdürülebilir bir yöntem olmadığını, Türkiye'den gelecek olan su ile sorunun çözüleceğini, sözlerine ekledi.

"TARIM BAKANLIĞINDAN VERİLEN BİLGİYE GÖRE, SUYUN 28 EYLÜLDE GELMESİ BEKLENİYOR"

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Gazimağusa'nın yeraltı su kaynakları yönünden çok zayıfladığını belirten Arter: "Kullanılabilen suyun olduğu kuyularda, tankerler 2 saat sıra bekliyor." dedi ve Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre 28 Eylülde suyun Türkiye'den gelmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Arter, şöyle devam etti: su geldikten sonra boruların dolması 1 gün süreceğinden "ay başı gibi suya kavuşuruz; ama bu, bir daha arıza olmayacağı anlamına gelmez. Neticede borular, deniz altından gelmektedir. Böyle bir arıza, yine başımıza gelebilir. Onun için bundan sonra suyla ilgili tedbirler alırken, bunu gözardı etmemeliyiz."

"TANKERLER, SUYU MAKBUL BİR FİYATTAN SATMALARI KONUSUNDA UYARILACAK, AKSİ TAKDİRDE TİCARET DAİRESİ DEVREYE GİRECEK"

Tankerlerin kendi belirlediği fiyatlar üzerinden su satışı yapmasının "fırsatçılık" olarak nitelendiğine değinen Arter, şöyle konuştu: "Bu, bir bakıma fırsatçılıktır. Çünkü insan, susuz kalınca fiyata da bakmaz; parayı verir; ama içi de cız eder. Dolayısıyla Kaymakamlıkla, Polis Müdürlüğüyle temas kurarak 'Gazimağusa'da bu işi kimlerin yaptığının listesini' aldık. Ticaret Dairesi ile de temasımız oldu. Bu işi yapanlar, suyu makbul bir fiyatın üzerinde satmamaları konusunda uyarılacaklar. Aksini yaparlarsa, Ticaret Dairesi devreye girecek."

Arter, tankerle verilecek suyun belirli sağlık ve kalite standartlarına uygun olmasına da önem verdiklerini belirtti.

"Bütün sıkıntının aşılması, Türkiye'den gelecek olan suyun pompalanmasıyla ilgilidir." diyen Arter, tankerle su satışı konusunda net bir yasal düzeleme olmadığını; toplantı yaparak bu konuda bir fiyat sınırı belirleneceğini ifade etti. (MHA)

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Son Güncelleme: 25.09.2020 10:53
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter
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