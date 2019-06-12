Basın-sen Ifj 30. Dünya Kongresi’ne Katıldı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun Tunus’ta dün başlayan 30. Dünya Kongresi’ne Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) de katıldı.

BASIN-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Tunus Gazeteciler Sendikası'nın organizasyonuyla Tunus El Mechtel Hotel'de başlayan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu 30. Dünya Kongresi'ne Basın Emekçileri Sendikası adına Başkan Ali Kişmir, Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Öğüç ve Dış İlişkiler Sekreteri Ali Kurtoğlu katıldı.

Dünyanın her yerinden yüzlerce gazetecinin ve Güney’den Kıbrıs Gazeteciler Sendikası'nın da katıldığı Kongre cuma günü sona erecek.

Kongre'nin ilk gününde, gazeteciliğin geleceği ve Dijital Medya, iyi sendikacılık pratikleri ve Arap Baharı'ndan sonra gazetecilik konulu üç konferans düzenlenirken, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi de gazetecilere seslendi.



Sibsi konuşmasında, gazetecilerin demokrasinin gereklerinin korunmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, farklı perspektifler sunarak demokrasinin gelişmesini sağladıklarını ifade etti.Sibsi'nin konuşmasının ardından Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nin seçimi yapıldı.Konuşmaların ardından IFJ Dünya Kongresi'ne katılan gazeteciler, dünyada görevini yaptığı sırada öldürülen 2600 gazeteci için yürüyüş düzenledi. Gazeteciler, ellerinde karanfiller ve öldürülen gazetecilerin fotoğraflarıyla Tunus Gazeteciler Sendikası'nın Genel Merkezi'ne yürüdü.(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI