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Basın-sen, Hükümetten Beklentilerini Açıkladı

“HÜKÜMETTEN TALEBİMİZ, BASIN İŞ YASASI’NA BAĞLI KALMASI VE BU YASAYA AYKIRI DAVRANAN HER KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNİ YAPMASIDIR”

Basın-sen, Hükümetten Beklentilerini Açıkladı

“HÜKÜMETTEN TALEBİMİZ, BASIN İŞ YASASI’NA BAĞLI KALMASI VE BU YASAYA AYKIRI DAVRANAN HER KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNİ YAPMASIDIR”

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:13
Basın-sen, Hükümetten Beklentilerini Açıkladı

“HÜKÜMETTEN TALEBİMİZ, BASIN İŞ YASASI’NA BAĞLI KALMASI VE BU YASAYA AYKIRI DAVRANAN HER KİM OLURSA OLSUN GEREĞİNİ YAPMASIDIR”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, hükümetin Basın İş Yasası’na bağlı kalması ve bu yasaya aykırı davrananlar konusunda gereğini yapmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, basın sektörünün gelişmesi, çok sesliliğin demokrasiye katkı sağlayabilmesi, toplumun doğru haber alabilmesi ve basın kuruluşlarının ayakta durabilmesi adına sendikanın hükümetten beklentilerini aktardı.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SAYISI ARTMALI”

Geçmiş hükümet döneminde başlatılan ve sektörde örgütlenmenin önünü açan tüzüğün desteklenerek ileriye taşınması ve toplu iş sözleşmesi sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Kişmir, rekabet edebilirlik açısından bazı gazetelerin dağıttığı promosyonların durdurularak, sadece bilimsel ve eğitici yayınların okurlara armağan edilmesinin zorunlu hale getirilmesini istedi.

Kişmir, “Ana şirketi Türkiye’de olup burada bayisi bulunan gerek bankalar, gerekse de iş yerlerinin reklamlarının TC kanallarında gösterilmesi, reklam pastasını küçültmektedir. Bu bağlamda tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gerekli yasal düzenleme yapılarak TC kanallarındaki reklam kuşakları sırasında Kıbrıs’taki reklamlar yayınlanmalı ve böylece yerli basın kuruluşlarına reklam verme gerekliliği duymayan TC şirketlerinin bu yönde hareket etmesi sağlanmalıdır. Böylece reklam pastası genişleyecek ve basın kuruluşlarımız daha rahat nefes alma fırsatı bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

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Çalışanların haklarını gasp eden, İş Yasası ve ona bağlı olan Basın İş Yasası’na uygun davranmayan basın kuruluşlarına devlet katkılarının derhal kesilmesi ve hiçbir teşvikten yararlandırılmaması gerektiğine işaret eden Kişmir, rekabet edebilirlik açısından tüm basın sektöründeki reklam fiyatlarının Rekabet Kurulu tarafından denetlenmesi, ayrıca yazılı basının tek fiyat üzerinden satışa sunulması için karar üretilmesini talep etti.

Kişmir, hükümetin, internet gazeteciliği konusunda da derhal adım atıp, Basın İş Yasası altında bir madde oluşturarak bu alanda işini hakkı ile yapan, istihdam imkanı yaratan ve gerçek bir şirket ile künyeye sahip olan sitelerin korunması adına gerekli normlara uygun olmayanların kapatılması gerektiğini kaydetti.

BRTK Değişiklik Yasası’na değinen Kişmir, yasanın çağdaş hale getirilerek, yıllardır kurumda yaşanan sorunlara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle sokakta çalışan basın emekçilerinin yıpranma ücretlerinin Basın İş Yasası’na eklenmesini isteyen Kişmir, “Amacı gazetecilik olmayan bazı iş insanlarının sırf kalemi silah olarak kullanmasının önüne geçilebilmesi için gerekli yasal düzenleme hayata geçirilmeli ve bu ülkede her isteyen iş insanı gazete kuramamalıdır. Kurdukları takdirde ise, bu iş insanlarının gelirleri göz önünde tutularak yüksek vergiler talep edilmelidir.” dedi.

Kişmiş, yeni hükümete başarılar dilerken, basın sektörü ile ilgili söz konusu adımların atılmasını talep etti.

(GÖZ/GÜL)

 

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