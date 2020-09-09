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Basın-sen Hükümet Yetkililerine Çağrıda Bulundu

BAYBORA: “BASIN ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAMAYIZ…DERHAL ROTASYON SİSTEMİNE GEÇİLMELİ”  

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:08
Basın-sen Hükümet Yetkililerine Çağrıda Bulundu
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BAYBORA: “BASIN ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAMAYIZ…DERHAL ROTASYON SİSTEMİNE GEÇİLMELİ”  

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) hükümete çağrıda bulunarak özel sektör ve kamuda çalışan basın emekçilerinin sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri için derhal rotasyon sisteminde çalışmalarına olanak sağlanması gerektiğini bildirdi.

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Basın-Sen Genel Sekreteri Hurşide Baybora, Basın-Sen  Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, tüm olağanüstü olayları izlemek ve halka doğru bilgi aktarmak için gece-gündüz, yağmur-çamur-sıcak, yangın-sel demeden özveriyle çalışan basın çalışanlarının hayatlarının özellikle Covid-19 salgınının kontrolsüz şekilde çoğaldığı bu günlerde tehlikeye atılamayacağını kaydetti.

Baybora, “Basın çalışanlarını korumak ve ileriki günlerde sağlıklı çalışmalarına olanak sağlamak için hükümet yetkililerinin gerekli kararları üretmesini talep eder, konunun yakın takipçisi olacağımızı bildirmek isterim… Basın-Sen olarak yarın KTAMS’ın Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yapacağı bir günlük uyarı grevini destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

(RU/YIL)


  

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