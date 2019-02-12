

Lefkoşa, 12 Şubat 19 (.): Basın-Sen, Havadis Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutladı.



Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Havadis Gazetesi’nin kurulduğu günden bu yana çok sesliliğe kattığı değerin yanında araştırmacı habercilik anlayışıyla Kıbrıs Türk basınına da önemli katkılar sağladığını kaydetti.



Açıklamada, “Basın Emekçileri Sendikası olarak Havadis Gazetesi’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve tüm basın emekçisi meslektaşları selamlar, Havadis Gazetesi ailesine daha nice 10 yıllar dileriz” denildi.



(HUR/ÖK)



