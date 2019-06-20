Basın-sen Erhan Arıklı’yı Eleştirdi

Lefkoşa, 20 Haziran 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk medyasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ajansı Kıbrıs’ın Meclis’te görevlendirdiği muhabirlerin, kendilerine karşı davranışları yüzünden en çok şikayette bulundukları milletvekilinin Erhan Arıklı olduğunu ileri sürerek, “Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Türk medyası hakkında yaptığı açıklamalar, doğrusu geçmişten günümüze kadar takındığı tavra yakışan bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Kişmir, Arıklı’nın “Türkiye’deki alışmış olduğu yandaş medya şeklinin Kuzey Kıbrıs’ta geçerli olmadığını” ifade ederek, “Sayın Arıklı’ya Kıbrıs’ta olduğunu hatırlatırız ve basın kuruluşlarımıza karşı haddini aşan açıklamalarını esas yandaş ve ayrılıkçı bir çizgide olan kendisine iade ederiz. Bu tutumunu devam ettirmesi halinde ise, tepkimizin çok daha sert olacağını da kamuoyu önünde kendisine iletiriz” dedi.

(YIL/GÜL)