banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Medya Grubu’nun, bugün yayınladığı bildiriyle ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında, demokrasiye de kara bir leke sürdüğünü savunarak eleştirilerde bulundu.

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:36
Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki
banner337
banner351

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Medya Grubu’nun, bugün yayınladığı bildiriyle ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında, demokrasiye de kara bir leke sürdüğünü savunarak eleştirilerde bulundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, medya grubunun, sendikanın kendilerinden bağımsız olarak yaptığı açıklamayı kendince yorumladığını ve “işçi kıyımı” başta olmak üzere çalışanların haklarını gasp etmesinin üzerini bu şekilde örteceğini sandığını öne sürdü.

banner341
Sendikanın açıklamalarının sadece yönetim kurulunu bağladığını vurgulayan Kişmir, kendi sendikasını kuran Kıbrıs Medya Grubu’nun, “yasaları ayaklar altına aldığını ve çalışanlarına baskı kurduğunu” iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da eleştiren Kişmir, “Bu zihniyet artık yıkılmalıdır. Hem Kıbrıs Medya Grubu’ndaki, hem de bakanlıktaki bu zihniyeti yıkacağız. Kurdukları düzeni kendilerine dar edeceğiz. Pazartesi gününden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

(GÜL/HÖ)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Tıp-iş’ten Tablet Bağışı
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Kalp krizi ve kırık kalp sendromu arasındaki farklar
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Zeytinlik’te Faaliyet Gösteren Spor Kompleksi, Belediye Tarafından Mühürlendi İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”
Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”
Özyiğit: “Kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisi Kıbrıs Türk halkındadır”
Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu
Milyonlarca lira para bankalarda unutuldu
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı Önünde Ve Boğaz Şehitliği'nde Tören Düzenlendi
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti
Muhtarlar sandık başında…
Muhtarlar sandık başında…
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı
Ataoğlu’ndan Gaziler Günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim