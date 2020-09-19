Basın-sen’den Kıbrıs Medya Grubu’na Tepki

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Medya Grubu’nun, bugün yayınladığı bildiriyle ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında, demokrasiye de kara bir leke sürdüğünü savunarak eleştirilerde bulundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, medya grubunun, sendikanın kendilerinden bağımsız olarak yaptığı açıklamayı kendince yorumladığını ve “işçi kıyımı” başta olmak üzere çalışanların haklarını gasp etmesinin üzerini bu şekilde örteceğini sandığını öne sürdü.

Sendikanın açıklamalarının sadece yönetim kurulunu bağladığını vurgulayan Kişmir, kendi sendikasını kuran Kıbrıs Medya Grubu’nun, “yasaları ayaklar altına aldığını ve çalışanlarına baskı kurduğunu” iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da eleştiren Kişmir, “Bu zihniyet artık yıkılmalıdır. Hem Kıbrıs Medya Grubu’ndaki, hem de bakanlıktaki bu zihniyeti yıkacağız. Kurdukları düzeni kendilerine dar edeceğiz. Pazartesi gününden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

(GÜL/HÖ)

