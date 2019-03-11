Basın-sen Bazı Kuruluşların Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Hareket Ettiğini Savundu

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen), Basın-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzalayan bazı basın kuruluşlarının sözleşmelere aykırı hareket ettiğini savundu.

Basın Sen Yönetim Kurulu Başkan Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılan tüzük sayesinde toplu iş sözleşmesi yaptıkları medya kuruluşlarının sayısının altıya çıktığını, 3 iş yerinde toplu iş sözleşmesi ve Basın İş Yasasına uygun hareket edildiğini ancak iki iş yerinin uymadığını iddia etti.

Kişmir, “Aylardır uyarmamıza rağmen son yapılan asgari ücret artışını toplu iş sözleşmeside bu yönde madde olmasına rağmen ne yazık ki çalışanlarına uygulamamışlardır. Hatta sürekli bir şekilde ‘uygulayacak olursak işçi durdurmasına gitmek zorunda kalırız’ gibi tehditkar bahaneler önümüze sürmektedirler” dedi.

Bir basın kuruluşunun, toplu iş sözleşmesi ve yasalara aykırı bir şekilde işten durdurma yaptığını kaydeden Kişmir, bir basın kuruluşunun imza attıkları toplu iş sözleşmesinde, disiplin kurulu oluşturmadığı ve disiplin kurulu olmayan bu kuruluşta disiplinsizlik gerekçesiyle bir kişinin işten çıkarıldığını, işten çıkarılana tazminat verilmeyerek Basın İş Yasası ve İş Yasası’na aykırı hareket edildiğini kaydetti.

(ID/YIL)

