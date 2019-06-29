banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Feci trafik kazası
FECİ TRAFİK KAZASI
Kamyon ile otobüs çarpıştı!
KAMYON İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI!
banner307
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Basın-sen: “basın Ve İfade Özgürlüğünü Demir Parmaklıklar Ardında Tutma Çabası Sürüyor”

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’da sendika.org editörü gazeteci Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve Demirhan’a dayanışma belirtti.

Basın-sen: “basın Ve İfade Özgürlüğünü Demir Parmaklıklar Ardında Tutma Çabası Sürüyor”

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’da sendika.org editörü gazeteci Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve Demirhan’a dayanışma belirtti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:21
Basın-sen: “basın Ve İfade Özgürlüğünü Demir Parmaklıklar Ardında Tutma Çabası Sürüyor”

Lefkoşa, 29 Haziran 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’da sendika.org editörü gazeteci Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve Demirhan’a dayanışma belirtti.

Kişmir, konuyla ilgili açıklamasında, basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabasının devam ettiğine işaret etti.

banner317
Kişmir, Demirhan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği durumu net olarak özetlediğini kaydetti.

Kişmir, özellikle uluslararası camianın yaşananlar karşısında sadece açıklama yapmakla yetinip, hiçbir yaptırım uygulamamasını da eleştirdi.

Ali Kişmir, açıklamasını, “Basın Emekçileri Sendikası olarak, Ali Ergin Demirhan ve tüm tutuklu meslektaşlarımıza dayanışmamızı belirtiriz. Basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur” sözleriyle tamamladı.

(FEZ/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
Akıncı: “Belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek çözüm için uğraşmaya devam edeceğim”
Akıncı: “Belirsizliğin olmadığı, barış, huzur, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek çözüm için uğraşmaya devam edeceğim”
Akıncı gençlere seslendi: “Daha iyi ve güzele uğraşlarınıza hayat boyu devam din”
Akıncı gençlere seslendi: “Daha iyi ve güzele uğraşlarınıza hayat boyu devam din”
Ölümlü trafik kazası
Ölümlü trafik kazası
Feci trafik kazası
Feci trafik kazası
Kamyon ile otobüs çarpıştı!
Kamyon ile otobüs çarpıştı!
51. Geleneksel İskele Festivali Başladı
51. Geleneksel İskele Festivali Başladı
Meral Akıncı, Şair Naldöven’i Anma Etkinliğine Katıldı
Meral Akıncı, Şair Naldöven’i Anma Etkinliğine Katıldı
Büyük ikramiye 64290 numaralı biletin..
Büyük ikramiye 64290 numaralı biletin..
42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı
42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim