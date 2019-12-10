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Basın-sen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KUTLAMA DEĞİL, İNSANA VERİLEN DEĞERİN GÖZDEN GEÇİRİLME GÜNÜ”

Basın-sen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KUTLAMA DEĞİL, İNSANA VERİLEN DEĞERİN GÖZDEN GEÇİRİLME GÜNÜ”

10 Aralık 2019 Salı 13:32
Basın-sen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

“KUTLAMA DEĞİL, İNSANA VERİLEN DEĞERİN GÖZDEN GEÇİRİLME GÜNÜ”

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (.): Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, günün ülkede kutlama değil, insana verilen değerin gözden geçirilme günü olması gerektiğini belirtti. 
Sendika Genel Sekreteri Hurşide Baybora, mesajında, Birleşmiş Milletlerin yaklaşık 70 yılı önce “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini” ilan ederek, insanların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya vurguladığını kaydetti. 
Ülkede insanın insanca yaşama hakkının göz ardı edildiğini savunan Baybora, “İnsana verilen değerin yeterli olmadığı apaçık ortadadır” dedi.
“BASIN ÇALIŞANLARI ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPIYOR”
Baybora mesajında, “Zor şartlar altında, zaman mevhumu olmadan çalışan basın emekçilerini güvence altına alıp, insanca yaşamalarını sağlamak ve Basın İş Yasasının tam olarak uygulanmadığı ve halen iki dudak arasında çalışmalarına göz yumanların insan haklarından bahsetmeleri kabul edilemez” ifadelerine yer verdi. 
Baybora, şunları kaydetti: 

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“Ülkede en temel konuların başında gelen eğitim, sağlık ve trafik güvenliğinde sınıfta kaldık. Uygun şartlarda eğitilmeyen, sağlığımızın korunması için gerekli tedbirleri alamayan ve trafik kazalarına sürekli can veren bir sistem daha ne kadar sürdürülebilirdir. 
Öğrenci adı altında ülkeye kontrolsüzce giren, insanlık dışı şartlarda çalıştırılıp, hayat süren, trafik kurallarına uymadan yaşamımızı tehlikeye atanların, kendi ülkemizde yaşam hakkımızı elimizden almalarına artık dur diyoruz.”
İnsan yaşamını koruyucu yasal düzenlemeler ile tüzüklerin en kısa zamanda hayat bulmasını temenni eden Baybora, yapılan çalışmaların da takipçisi olacaklarını söyledi. 
(GÖZ/HA)
  
 

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