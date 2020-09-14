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Basın Örgütlerinden Virüs Uyarısı

BASIN ÇALIŞANLARININ CORONA VİRÜSÜN TEHDİT ETTİĞİ KESİMLER ARASINDA YER ALDIĞINA DİKKAT ÇEKEN ÖRGÜTLER İLGİLİ BÜTÜN KESİMLERİ BU KONUDA DUYARLI VE TEDBİRLİ OLMAYA DAVET ETTİ

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
Basın Örgütlerinden Virüs Uyarısı
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BASIN ÇALIŞANLARININ CORONA VİRÜSÜN TEHDİT ETTİĞİ KESİMLER ARASINDA YER ALDIĞINA DİKKAT ÇEKEN ÖRGÜTLER İLGİLİ BÜTÜN KESİMLERİ BU KONUDA DUYARLI VE TEDBİRLİ OLMAYA DAVET ETTİ
MEDYA KURUMU YÖNETİCİLERİNİN DE AZAMİ TEDBİRLERİ ALMASI İSTENDİ
“BAZI DEVLET VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ ‘SANKİ HASTALIK RİSKİ YOKMUŞ VE SANKİ GAZETECİLERE BULAŞMAYACAKMIŞ GİBİ’ DAVRANIYOR”
Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Basın alanında örgütlü sekiz örgüt, basın çalışanlarının KKTC’de giderek yayılan yeni tip Corona virüsün tehdit ettiği kesimler arasında yer aldığına dikkat çekerek ilgili bütün kesimleri bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaya davet etti.
Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu  Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği  tarafından yapılan  ortak yazılı açıklamada, bazı devlet ve hükümet yetkililerinin ‘sanki hastalık riski yokmuş ve sanki gazetecilere bulaşmayacakmış gibi’ davrandığını kaydetti ve bu tavrı eleştirdi.
“Bazı yetkililerimiz gerekli mesafe ve hijyen koşullarının olmadığı ortamlarda basın açıklaması ya da ziyaretler yaparak basını da oraya davet ediyor” denilen açıklamada, orada bulunan diğer görevliler gibi muhabir ve kameramanların da sağlığının riske atıldığı ifade edildi.
“HALK SAĞLIĞINI KORUMAK DEVLETİN EN TEMEL GÖREVLERİNDEN”
Halk sağlığını korumanın devletin en temel görevlerinden olduğunun altı çizilen açıklamada, “Basın emekçilerinin sağlığını korumak da öncelikli olarak sizin sorumluluğunuzdadır” denildi.
Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.
Gerek dış çekim ve haber takiplerinde, gerekse stüdyo ve diğer çalışma ortamlarında sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere her türlü önlemin alınması gerektiği yer alan açıklamada, “Bu zor dönemde bir yandan toplumu habersiz ve yorumsuz bırakmamak adına görevimizi yaparken, aynı zamanda basın emekçilerimizin sağlığını korumak için de gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz” denildi.
(ÖZ/ŞEB)

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