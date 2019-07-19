Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Basın Kartı Komisyonu 2019 yılı ara dönem toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilk kez basın kartı almak için başvuran 12 basın yayın çalışanından 6’sının başvuruları uygun görülerek onaylandı.

13 basın yayın mensubunun yaptığı basın kartı yenileme başvurusu da komisyon tarafından olumlu olarak değerlendirildi.



Hasan Hastürer, Hasan Kargılı ve Hüseyin Sayıl’a da sürekli basın kartı verilmesi Basın Kartı Komisyonu tarafından onaylandı.Bugünkü Komisyon toplantısına Mustafa Kortun, Erten Kasımoğlu, Ali Hançerli, Songuç Kürşad ve Cafer Özsoykal katıldı.(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI