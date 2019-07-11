Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Girne Ada Lions Kulübü ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, 11 Temmuz Basın günü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Alev Ulubay ve beraberindeki yetkililer, ziyaret sırasında TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü, TAK çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı. Ulubay, ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’nun önümüzdeki dönemde yapacağı projelerle ilgili bilgi verdi. Özellikle ‘çevre, çocuk kanseri, diabet, göz sağlığı ve açlık’ konularında çalışmalara odaklanacaklarını ifade etti.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak da, diğer yetkililerle birlikte TAK’ı ziyaret etti. TAK Müdürü ve çalışanlarının Basın Günü’nü kutlayan Aktoprak, Kulübün bu yıl Çatalköy yakınlarında bir hatıra ormanı oluturacağını anlattı. Aktoprak bu ormana Türk Ajansı Kıbrıs adına da 5 fidan dikileceğini belirtti.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü de Başkan Anıl Meryem Altuğ ve Yönetim Kurulu olarak TAK’ı ziyaret etti. TAK çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayan Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü başkanı Altuğ, ekip olarak, özellikle belirlenen alanlarda, Onkoloji Hastanesi gibi noktalarda acil ihtiyaçları gidermek için çaba harcadıklarını belirtti.

(FG)