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Basın-sen, Meclis olayları ve Afrika gazetesine saldırının yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Afrika gazetesi önünde ve Meclis’te 2 yıl önce gerçekleşen olayların yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Basın-sen, Meclis olayları ve Afrika gazetesine saldırının yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Afrika gazetesi önünde ve Meclis’te 2 yıl önce gerçekleşen olayların yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:03
Basın-sen, Meclis olayları ve Afrika gazetesine saldırının yıldönümüyle ilgili açıklama yaptı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir açıklamasında, “Afrika gazetesi önünde başlayan ve sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sözlü saldırı ile Meclis damına çıkarak yabancı ülke bayrakları sallamaya  kadar giden faşist ayaklanma, ülke demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze vurulan en büyük darbe olmuştur.” İfadelerini kullandı.

Kişmir, 1996 yılında Sivas’ın Madımak Oteli’ne yapılan saldırıyı anımsattığını savunduğu 22 Ocak 2018 saldırısı sonrası, 26 Ocak 2018 tarihinde Kıbrıslı Türklerin  bir vücut haline geldiğini ve 10 binlerce insanın katıldığı yürüyüşle bu zihniyetin Kıbrıs topraklarına ait olmadığını, asla da olmasına izin verilmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

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Kişmir, bu , toplumsal  hassasiyeti o günden beri hükümete gelen siyasi partilerin ortaya koyma cesaretini gösteremediğini, adım atmak bir yana sessiz kalmayı tercih ettiklerini öne sürerek, bugün hala tüm görüntüler polisin elinde olmasına rağmen aranan 9 kişinin bulunamadığını,  Afrika gazetesi çalışanlarını linç etmek isteyen ve ceza alıp hapse yollanan kişilerin 4’lü hükümet döneminde affedildiğini belirtti.

Kişmir, “Bu kara leke ne yazık ki hala sürmekte, siyasetimiz de hala bu kara leke karşısında sessiz kalmaktadır. Biz o gün de susmadık, bugün de susmayacağız ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkıp faşizme asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.01.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
Basın-senAfrika Gazetesine Saldırının Yıldönümü
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