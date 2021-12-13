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Basın-Sen’den Yenidüzen’e kutlama mesajı

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Yenidüzen Gazetesi’nin yayın hayatının 46’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:15
Basın-Sen’den Yenidüzen’e kutlama mesajı

Kişmir mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yayın hayatına başladığı ilk günden beridir, barış gazeteciliğini kendisine misyon edinen Yenidüzen, birçok basın emekçisinin verdiği emek ve mücadeleyle bugünlere ulaştı. İnsan hakları temelli haberleri ile Yenidüzen, halkımızın güven duyarak okuduğu gazete olma özelliğini hep sürdürmüştür. 

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Şüphesiz doğru habercilik, basın etiği, barış gazeteciliği ve toplumsal değerleri ilke edinmiş basın kuruluşlarına olan ihtiyaç geçmişten bugüne önemini korumaktadır. Yenidüzen Gazetesi, bu ilkelere verdiği önemle de halkımızın takdirini kazanmıştır. 
                        
Yenidüzen’in 46’ncı yaşını en içten dileklerimizle selamlar, nice başarılı yıllar dileriz. 

Kurulduğu ilk günden itibaren, Yenidüzen’in sayfalarında alın teri olan gelmiş geçmiş tüm basın emekçilerine ve Yenidüzen Yönetim Kurulu’na da ülkeye kattıkları değerden dolayı teşekkürü de bir borç biliriz.”

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Son Güncelleme: 13.12.2021 18:28
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