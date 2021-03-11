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Basın-Sen’den tutuklanan “Sol Hareket“ üyelerine destek…

 “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI KULLANAN SOL HAREKET ÜYELERİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

11 Mart 2021 Perşembe 18:15
Basın-Sen’den tutuklanan “Sol Hareket“ üyelerine destek…
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“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI KULLANAN SOL HAREKET ÜYELERİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen),  Mağusa Kaza Mahkemesi’nin verdiği emre istinaden Mağusa Polis Müdürlüğü’nce tutuklanan Sol Hareket üyesi 3 kişinin, ifade vermesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından halen tutuklu bulunduğunu belirterek, bunu keyfi bir uygulama olarak niteledi.
Basın-Sen, sosyal medya hesaplarından ifade özgürlüğü hakkını kullandığını belirttiği Sol Hareket üyelerine destek verdi ve polise “ifade özgürlüğü hakkını kullanan 3 kişinin derhal serbest bırakması” yönünde çağrıda bulundu.

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Basın- Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2018 yılında Afrika Gazetesi’ne yönelik düzenlenen planlı saldırılarda ismi geçen 9 saldırganın halen tutuklanmadığı” belirtilerek, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Sol Hareket üyelerinin ise “uygunsuz harekette bulunma” suçlamasıyla tutuklandığını savundu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Açıklamada, şöyle denildi: “Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir yasal statüsü bulunmayan AKP Gençlik Kolları’nın yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin ifade özgürlüğüne yönelik yaptığı saldırı Türkiye’deki AKP rejiminin Kıbrıs’taki yansımalarını da bizlere göstermektedir”.
 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 19:10
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