Basın-Sen’den tutuklanan “Sol Hareket“ üyelerine destek…

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI KULLANAN SOL HAREKET ÜYELERİ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Mağusa Kaza Mahkemesi’nin verdiği emre istinaden Mağusa Polis Müdürlüğü’nce tutuklanan Sol Hareket üyesi 3 kişinin, ifade vermesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından halen tutuklu bulunduğunu belirterek, bunu keyfi bir uygulama olarak niteledi.
Basın-Sen, sosyal medya hesaplarından ifade özgürlüğü hakkını kullandığını belirttiği Sol Hareket üyelerine destek verdi ve polise “ifade özgürlüğü hakkını kullanan 3 kişinin derhal serbest bırakması” yönünde çağrıda bulundu.
Açıklamada, şöyle denildi: “Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir yasal statüsü bulunmayan AKP Gençlik Kolları’nın yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin ifade özgürlüğüne yönelik yaptığı saldırı Türkiye’deki AKP rejiminin Kıbrıs’taki yansımalarını da bizlere göstermektedir”.