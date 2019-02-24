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BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...

BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...

24 Şubat 2019 Pazar 09:35
BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Radikal gazetesinde yayımlanan “Özersay-Çavuşoğlu fotomontajı”nı eleştirerek, gazeteye seviyeyi düşürücü yollara başvurmadan, mizah ve eleştiriyi harmanlayıp daha sanatsal haberleri manşetine taşıması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “22 Şubat 2019 tarihinde Radikal gazetesinin manşet haberinde kullandığı Özersay-Çavuşoğlu fotomontajı, hem görsel sanata yakışmayacak acemilikte, hem de haberin içeriği olan ‘aynı ağzı konuşuyorlar’ tespitini yansıtmayan ve de hoşgörü sınırlarını zorlayan bir durum olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fikir, düşünce, alıntı, eleştiri, mizah ve dahası konularda ortaya konan gazeteciliğe yönelik yapılan her saldırıyı kendilerine yapılmış olarak kabul ettiklerini ve günümüze kadar da hep bu fikirler karşısında gerici bir zihniyet ortaya koyanların karşısında olduklarını belirten Kişmir, “Fakat bu konuda gösterdiğimiz hassasiyet kadar mesleğimizin seviyesi, kalitesi ve güvenilirliği konusunda da hassasiyet taşıyoruz.” ifadesine yer verdi.

Basının, haklının sesi ve toplumun güveni altında beslenmesi gerektiğine işaret eden Kişmir, bunun yolunun da doğru ve etik gazetecilik yapmaktan geçtiğini kaydetti.

Kişmir, “Her canınızın istediği montajı yapıp manşetinize koymak, istediğiniz dilde haber yazmak, kendi yorumunuzu manşetten haber diye vermek gibi yollar hem mesleğimizin seviyesini aşağılara çekmektedir, hem de ön kapağını yaptırdığı özel haberle dolduran ve gerçek anlamda gazetecilik yapan kesimlere haksızlık etmektedir. Bu bağlamda 22 Şubat 2019 tarihinde Radikal gazetesinin manşet haberinde kullandığı Özersay-Çavuşoğlu fotomontajı, hem görsel sanata yakışmayacak acemilikte olduğunu, hem de haberin içeriği olan “Aynı ağzı konuşuyorlar” tespitini yansıtmayan ve de hoşgörü sınırlarını zorlayan bir durum olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

BASIN-SEN Başkanı Kişmir açıklamasında, “Halihazırda gazetecilik mesleğine yakışmayan belden aşağıya manşetlerle önümüze çıkan 2-3 gazetenin bulunduğu bu ortamda, özellikle genel medya içerisinde haberlerine daha az yer verilen kesimlerin sesi olmaya çalışan ve bize göre de bu anlamda doğru bir yol izleyen Radikal gazetesinin bu tür seviyeyi düşürücü yollara başvurmadan, mizah ve eleştiriyi harmanlayıp daha sanatsal haberleri manşetine taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece hem gazeteyi okuyanlar, hem de eleştiri yapılan kişiler foto montajı tartışmak yerine verilmek istenen mesaj üzerine yoğunlaşacaklardır. Sanırız ki bir gazetecinin de en çok isteyeceği şey budur” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 24.02.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
Basınsen Fotomontaj
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