Basın-sen’den Lübnan’daki patlamayla ilgili açıklama

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) dün bir kez daha silahlanmanın, yaşatmak yerine öldürdüğüne tanık olunduğunu belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın daha önce el konulan patlayıcıların bulunduğu depoda gerçekleştiğini ve masum insanların hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.

Kişmir, yayınladığı mesajda, “Coğrafyamızın bir gerçeği olan bu katliamın tek sebebi çıkar savaşları ve bu savaşların getirisi olan silahlanmandır. Yaşanan patlamanın Kıbrıs’tan hissedilmesi ise, dünyanın sadece Kıbrıs’tan ibaret olmadığını bizlere göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bir füzenin isabet ettiği Kıbrıs’ın Ortadoğu’da yaşanan savaşın bir parçası olduğu ve bundan bir şekilde etkilendiğini ifade eden Kişmir, hayatını kaybeden insanların acısını paylaşırken, yararlıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ettiklerini belirtti.

Kişmir, mesajında, “Ve bir kez daha en yüksek sesle ülkemiz ve dünyamız için ‘barış’ diye haykırıyoruz. Silahsız bir Kıbrıs, silahsız bir dünya hayal ediyoruz.”



