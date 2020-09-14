Basın-Sen’den Çağrı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarına; “Baskılar ve tehditler sizleri korkutmasın, esas korkması gereken sizlere bunları yapanlardır, biz haklıyız ve kazanacağız. Sonuna kadar yanınızdayız” çağrısında bulundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, Kıbrıs Medya Grubunun “sarı sendika kurma çalışmalarına” devam ettiğini savundu.

Kişmir, Kıbrıs Medya Grubu emekçilerinin “baskı ve tehdit” ile Basın Emekçileri Sendikası’ndan istifa etmeye zorlandığını iddia ederek, bu konuda iş insanları Nur Nadir ve Asil Nadir’i suçladı.

“Basın Emekçileri Sendikası üyesi olsun ya da olmasın basın sektöründeki tüm emekçilerin haklarını sonuna kadar koruyacaktır” diyen Kişmir, iş insanı Asil Nadir’e; “bu tür küçük işlerle uğraşmaması” çağrısında bulundu, bu tutumunun devam etmesi durumunda başta Sendikal Platform olmak üzere tüm paydaşları ve yargı yolu ile gereken cevabı en sert şekilde vereceklerini kaydetti.