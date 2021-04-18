Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin eylemine destek

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada,, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin sözleri ve bunun karşısında KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı’nın tutumu eleştirildi.

“Bu ülkede yargının bağımsızlığı gibi bir sorun yoktur” denilen açıklamada, “Basın-Sen olarak Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın yapacağı eylemi selamlar, desteğimizin kendileriyle olduğunu ve bu mücadelenin birlikte verileceğini kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadesi kullanıldı.