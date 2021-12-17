Basın-sen’den Avrupa Gazetesi’ne açılan davalara tepki

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılan çarpık düzene, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana muhalif duruşuyla bilinen ve fikirlerini kalemleriyle ifade eden, bu toplumun aydınlık yüzü Avrupa Gazetesi ve yazarlarına 6 dava birden açılması, düzenin kurucularının nasıl bir korku içinde olduğunu göstermektedir” denildi.
Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı altında gazetecilere dava okunmasına fırsat veren yasa maddelerinin hem mevzuattan hem de gazetecilere korku ve tehdit yöntemi olmaktan çıkarılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Bu topraklarda, tüm güç odaklarına rağmen ifade ve düşünce özgürlüğü sonsuza kadar var olacaktır. Basın-Sen olarak basın özgürlüğünün savunucusu ve mücadele yoldaşı olmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağımızı ve Avrupa Gazetesi’nin yanında olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz.” denildi.