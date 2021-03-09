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Basın-Sen’den açıklama

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

09 Mart 2021 Salı 21:30
Basın-Sen’den açıklama
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

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Açıklamada, “Katıldığı bir tv programında basın camiasından bir gazetecinin haber yaptırmamak için para dağıttığını iddia eden Aşıkoğlu, bugün katıldığı bir başka tv programında ise kendisine isim vermesini isteyen program yapımcısına “İsim vermek zorunda değilim” diye karşılık verdi” denildi.

Basın-Sen, Müsteşar Aşıkoğlu’nun bu tutumunu ve ona destek verdiği gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 22:45
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