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Basın Sen ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’ndan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na mektup

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent hakkında Türkiye’de açılan davayla ilgili Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na mektup gönderdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:33
Basın Sen ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası’ndan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na mektup
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BASIN SEN VE KIBRIS GAZETECİLER SENDİKASI’NDAN ULUSLARARASI GAZETECİLER FEDERASYONU VE AVRUPA GAZETECİLER FEDERASYONU’NA MEKTUP

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Gazeteciler Sendikası, Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent hakkında Türkiye’de açılan davayla ilgili Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na mektup gönderdi. 
Federasyonlara gönderilen mektupta, Şener Levent’in Türkiye tarafından çok sayıda adli kovuşturmaya maruz kaldığı ifade edilerek, destek çağrısında bulundu. 

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Basın Sen adına Ali Kişmir ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası adına George Frangos’un imzasıyla federasyonlara gönderilen mektup şöyle:
“Kıbrıs Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent'in Türk hükümeti tarafından hala hedef gösterildiğini ve çeşitli şekillerde zulüm gördüğünü sizlere bildirmek istiyoruz. Şener Levent, resmi ve gayri resmi zulmün hedefi olmuştur ve Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin politikaları hakkındaki eleştirel haberciliği nedeniyle çok sayıda adli kovuşturmaya maruz kalmıştır. Meslektaşımızın bugüne kadar maruz kaldığı tüm zulümler, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Yakın geçmişte yukarıda bahsedilen zulümler için desteğinizi istedik. Cevabınız hemen geldi ve bunun için minnettarız. Şimdi meslektaşımızın davasında yeni olan şey, Türk hükümetinin Şener Levent’in üç makalesi için Türkiye’de yargılanmasının talep ediliyor olmasıdır. Bu talep kabul edilirse, meslektaşımız yıllarca hapis cezasına çarptırılma olasılığıyla karşı karşıya kalacaktır. Şener Levent’in Türkiye’ye iadesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenlerle sizleri meslektaşımızla bir kez daha dayanışma içinde olmaya ve çabalarımızda bize yardımcı olacak her türlü güçlü adımı atmaya çağırıyoruz. Çağrımıza bir kez daha yanıt vereceğinizden eminiz, şimdiden teşekkür ederiz”

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