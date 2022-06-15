Basın-Sen: “Ulaş Barış’ın işinden atılması kabul edilemez bir durum“

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, Gazeteci Ulaş Barış’ın, “sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için” işten atıldığını ileri sürdü.

Gürtay, Ulaş Barış’ın işten çıkarılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul edilemez bir durumdur. Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğü için tüm toplum kenetlenmişken, Kuzey Kıbrıs TV’nin bir gazetecinin özgürlüklerine darbe vurması ve onu işten atması faşist bir yaklaşımdır” dedi.

Gürtay, Basın-Sen’in Gazeteci Ulaş Barış’ın her türlü yasal hakkını savunmaya hazır olduğunu da belirtti.