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BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)  Başkanı Ali Kişmir başkanlığındaki heyet, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)  Başkanı Ali Kişmir başkanlığındaki heyet, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:15
BASIN-SEN, TGS Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre genel kurulda konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, TGS’nin 22’nci Olağan Genel Kurulu’nu selamladı.

Kişmir, ekonomik anlamda Türkiye’deki basın emekçileri ile Kıbrıs’taki basın emekçilerinin benzer şartlarda çalıştığını belirterek, Türkiye’de basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün demir parmaklıklar ardına atıldığını söyledi.

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Türkiye’nin, dünyada basın özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülkelerin başında geldiğini ileri süren Kişmir, bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, her zaman ve her şartta Türkiye’deki meslektaşlarına destek olacaklarını belirtti.

Kişmir, Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümün etkilerini Kıbrıs’ta da hissettiklerini ancak baskılara boyun eğmediklerini kaydederek, “Kıbrıslı Türkler laikliği benimsemiş bir toplumdur. Bu konuda en ufak bir taviz dahi vermeyecektir. İnanıyorum ki, Türkiye halkı da bu duruşu sergileyerek teslim olmayacaktır ve  laik, çağdaş demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacaktır” dedi.


 

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:12
Anahtar Kelimeler:
BasınsenTgs Olağan Genel Kurulu
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