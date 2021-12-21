Basın-sen, Ses Kıbrıs ile toplu iş sözleşmesi imzaladı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, bir basın kuruluşunda daha çalışanların haklarını güvence altına almaktan duydukları memnuniyeti belirtti.



Toplu İş Sözleşmesi imzalanmasının çalışanların haklarının güvence altına alınması, çalışma huzurunun sağlanması için önemli olduğunu kaydeden Kişmir, sendika olarak her geçen gün daha fazla iş yerinde örgütlendiklerini, bunun da mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ali Kişmir, üye sayıları artarken çalışanlara daha iyi koşullar sağlamaya devam edeceklerini, bunun için örgütlülüğün şart olduğunu vurgulayarak imzalanan TİS’in Ses Kıbrıs’a ve tüm çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.