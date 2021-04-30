Basın-Sen: “Sendikasız çalıştırma yasaklanmalı”

Basın Emekçileri Sendikası Başkan Ali Kişmir, ülkede binlerce emekçinin iş yasasına aykırı çalıştırıldığını, bunun engellenebilmesi için sendikasız çalıştırmanın yasaklanması gerektiğini savundu.

Kişmir, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, ülkede binlerce kişinin iş yasasına aykırı bir şekilde çalıştırıldığı, hükümetlerin hiçbir zaman emekçinin yanında olmadığı iddiasında bulundu.

Kişmir, “Bu örgütsüzlük, sömürünün uygulanmasına katkı sağlamakta ve önüne geçilmesini engellemektedir. Basın-Sen olarak paydaş ve yoldaş örgütlerimizle uzun bir süredir özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması için mücadele veriyoruz. Ticaret Odası’na kayıtlı olmayan bir iş yeri eğer ticaret yapamıyorsa, sendikalaşma kültürünün gelişmesi için de mutlaka sendikasız işçi çalıştırma yasaklanmalıdır. Bu uygulama hem emekçiye güvence getirecek hem de kaçak işgücünü önüne geçecektir” dedi.

Kişmir, son dönemlerde kamu emekçilerinin de haklarına göz dikildiğini savundu.