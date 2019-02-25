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Basın-Sen: “Para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığı açık”

Basın-Sen: “Para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığı açık”

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:36
Basın-Sen: “Para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığı açık”

“SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ İVEDİLİKLE AÇILMALI”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), inşaat sektöründe sadece denetim yapmanın ve yasaların emrettiği şekilde kesilen para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığının açık olduğunu vurguladı.

Basın-Sen, o nedenle “cinayet” diye niteledikleri kazaların önüne geçilmesi için hükümetin atması gereken en elzem adımın özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirmek olacağını kaydetti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, hükümetin göreve geldiği günden itibaren özellikle inşaat sektöründe yapılan denetimlerin bir taraftan olumlu bir adım olarak kabul görse de, diğer taraftan sadece denetim yapmanın ve yasaların emrettiği şekilde kesilen “komik” para cezalarının iş güvenliği anlamında caydırıcı olmadığının açık bir şekilde önlerinde durduğunu belirtti.

Kişmir, mevcut hükümet döneminde yaşanan “iş cinayetlerindeki” artışın, denetimlerin ve cezaların ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Dün 29 yaşındaki genç bir emekçinin 11 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesinin, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Kişmir, “Emekçi kardeşimizin cansız bedeni henüz inşaat alanından kalkmadan sermayenin orada işe devam etmesi ise yüzsüzlüktür” ifadelerini kullandı.

Özel sektörde sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesinin önü açılmadığı sürece bu olayları yaşamaya, emeğini satmak için sapasağlam ülkeye gelen işçilerin cansız bedenlerini tabutların içerisinde ülkelerine göndermeye devam edileceğini kaydeden Kişmir, toplu iş sözleşmesi olsaydı dün hayatını kaybeden Beyazıt Temiz’in hayatta olma ihtimalinin çok yüksek olacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 25.02.2019 12:51
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