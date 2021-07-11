Basın-Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı

KTÖS Lokalinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulda, Yönetim Kurulu için aday olan 9 kişi ve Denetleme Kurulu için aday olan 5 kişi, Genel kurul üyelerinin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi. Sendikada görev dağılımı ise ilk Yönetim Kurulu toplantısında yapılacak.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yeni Yönetim Kurulu’nda Ali Kişmir, Çağdaş Öğüç, Serkan Soyalan, Pınar Barut, Növber Gürtay, Evrim Kamalı, İrfan Gündüzler, Ömer Tatlısu ve Ali Kurtoğlu yer aldı.

Denetleme Kurulu üyeleri ise, Fatma Kişmir, Mahmut Anayasa, Senih Çavuşoğlu, Hüseyin Kamalı ve Münür Özdiren olarak belirlendi.

KİŞMİR: “PANDEMİ SÜRECİ OLDUKÇA ZORLUYDU”

Genel Kurul'da konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, 2019-2020 yılının zor bir süreç olduğunu, pandeminin her sektörü etkilediği gibi basın sektörünü de etkilediğini söyleyerek, "Sektörümüzle ilgili konularla yeterince ilgilenemedik belki de. Ama unutulmasın ki Basın-Sen sektör için en önemli kuruluştur” dedi.

"BASIN-SEN HER OLAYDA TEPKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Basın-Sen'in sektördeki her olaya tepki koyup açıklama yaptığını dile getiren Kişmir, Türkiye'ye girişi 'güvenlik' gerekçesiyle kabul edilmeyen 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Basın Danışmanı Ali Bizden'i örnek göstererek, "Bu olayda da tek tepki gösterebilen basın örgütü Basın-Sen olmuştur. Sektörde olan baskı ve tehditlere yönelik de yine Basın-Sen tepkisini göstermiş ve ses çıkarmıştır. Sendikalı olma sürecinde Kıbrıs Gazetesi'yle ilgili sorunlu bir süreç yaşadık. Kıbrıs Gazetesi kendi sendikasını kurdu. Onun dışında başka bir kurum ve kuruluşla sıkıntı yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem hedefleri ile ilgili de konuşan Kişmir, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de hedeflerimiz var. Bunlar doğrultusunda yeni yönetimle birlikte daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Ekonomimizi de düzeltip sektördeki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeye çalışacağız. Örneğin, sendikalaşmayı çoğaltmak ve daha çok Toplu İş Sözleşmesi imzalamak gibi. Şimdiden yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum."