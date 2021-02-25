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Basın-sen, Nur Nadir hakkında yasal işlem başlattı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in bir basın mensubuna yönelik “hakaretlerine karşı” yasal işlem başlattıklarını duyurdu.

25 Şubat 2021 Perşembe 12:00
Basın-sen, Nur Nadir hakkında yasal işlem başlattı
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Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Sahibi olduğu gazeteyi ve televizyonu kişisel hırsları ile egosunu tatmin etmek için kullanan Nur Nadir hadsizliklerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yapan Gizem Özgeç’e ağza alınmayacak hakaretler yağdıran malum zat, yalana başvurmaktan da geri kalmadı. Kendini dünyanın merkezi olarak görecek kadar ileri giden Nadir, esasen kendisinin alay konusu haline dönüştüğünü fark edememesi, yönettiği medya kuruluşu için hem üzücü hem de utanç vericidir.” iddiasında bulundu.

Nadir’in onlarca emekçinin hakkını gasp ettiğini, tehdit ve şantajla emekçilere baskı uyguladığını, devletten katkı payı alabilmek için sarı sendika kurdurttuğunu, mevcut hükümetten yana tavır belirleyerek, düzenden nemalanmaya çalıştığını iddia eden Kişmir, “hakaretlerine katlanacak ve suskun kalacak değiliz.” ifadelerini kullandı.

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Nur Nadir’in son yaptığı hakaretlere yönelik gerekli yasal işlemi başlattıklarını kaydeden Kişmir, “Birçok kez açtığımız davaları kaybetmesine rağmen, doğruyu bulacak yetiyi gösteremeyen bu zatın, yine kaybedeceği bu davadan sonra, ahlaklı ve etik yorumlarda bulunacağını beklememekteyiz. Ancak bizlerin, bu kişilere ahlaklı olmayı öğretmek, sorumluluğumuzdur.” dedi.

Kişmir açıklamasında, “O nedenle kontrolünü kaybetmiş olan Nur Nadir’e ve Asil Nadir’e son kez uyarıda bulunuyoruz. Eğer bu şekilde ahlaki değerlerden yoksun tavırlarınız devam ederse, sizleri ahlaki çizgiye getirmekten çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Yönettiğiniz basın kuruluşu babanızın çiftliği olabilir ancak basın camiasının tamamı babanızın çiftliği değildir. İstediğiniz gibi konuşup istediğiniz gibi yazmak haddinize değildir. Şımarık çocuklar gibi sürekli insanları aşağılamanıza izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 13:17
Anahtar Kelimeler:
Nur NadirBasın Sen
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