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Basın-Sen: “Mücadelenin her ayağında sokakta olacağız”

Sendika bugün ve Pazartesi günü düzenlenecek olan eylemlere destek belirtti

20 Mart 2021 Cumartesi 14:57
Basın-Sen: “Mücadelenin her ayağında sokakta olacağız”
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün öğleden sonra ve pazartesi düzenlenecek eylemlere destek belirtti; mücadelenin her ayağında sokakta olacağını duyurdu.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, “Gerek mesleğimize yönelik gerekse de laik ve çağdaş bir toplum olan Kıbrıslı Türklere karşı yapılan tüm baskı ve tehditlere karşı tepkimiz nettir. Her daim sahip çıkıp söylediğimiz gibi ‘Bu memleket bizim biz yöneteceğiz’” ifadelerini kullandı.
Kişmir açıklamasında şunları kaydetti:
“Yıllardır bu ülkede sesimizi kısmak, bizleri susturmak için her yol denendi. Gazeteciler katledildi, siyasiler tehdit edilip adaylıktan çektirtildi, suçu olmayan insanların kimisi tutuklandı, kimisi sırf ırkı yüzünden ülkeden atıldı. Sadece mesleğimize yönelik yakın tarihimizde Yenidüzen Gazetesi’nin matbaası kapatılmak istendi, Kutlu Adalı katledildi, Afrika Gazetesi kurşunlandı, bombalandı ve taşlandı. Son olarak ise gazetecilerin soru sormasına kadar karışıldı.

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Tüm bunlara rağmen korkmadık, susmadık, sokaklara dökülüp ‘İfade özgürlüğü onurumuzdur’ dedik.”
Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri bugün saat 16.00’da “Korkmuyoruz. Susmayacağız. Sokak Bizi Çağırıyor” adı altında Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak eylem düzenleyecek.
“Bu Memleket Bizim Platformu” ise pazartesi saat 11.00’de Meclis önünde Türkiye ile imzalanan protokolü protesto eylemi yapacak.
 

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Son Güncelleme: 20.03.2021 16:05
Anahtar Kelimeler:
örtgütKktcEylemBasınSendika
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