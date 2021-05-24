Basın-sen, Kutlu Adalı Ödülleri'ni yeniden değerlendirecek

Bası-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saattir yaşanan olaylar ve gelişen sürecin çok rahatsız ettiğine dikkat çekilerek, “Özellikle Kutlu Adalı ismini yaşatan ve ona yaraşır bir şekilde düzenlediği ödül töreniyle her yıl basın camiasına güç veren sendikamız, son açıklanan ödülleri yeniden değerlendirme ve kararını bu değerlendirme sonucunda kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.

Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasını talep eden siyasi partilerin tümünün hükümete gelmesine rağmen bu konuda adım atmadıkları ileri sürülen açıklamada, “Sendika olarak defalarca bu yönde çağrımız olmasına rağmen hükümette adım atmayan ilgili parti ve kişilerin bir mafya liderinin açıklamalarıyla ayaklanması hem samimi değildir, hem de utanç vericidir” denildi.

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayetlerinin çözülmesi için ilgili tüm mercilerin bir an önce harekete geçmeleri talebinde bulunulan açıklamada, ülkede iddia edilen yasa dışı olayların da üzerine gidilmesi, bu gerçekliklerin de doğru veya yanlış kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.