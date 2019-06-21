Basın-Sen: “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunun çözümüne odaklanmalı; Maraş açılımı süreci oyalamaya dönük bir hamle..”

“TOPLUMUMUZ HER DEFASINDAGEREKEN HESABI ANKARA’YA BİAT EDENLERDEN SORMUŞ VE BU KİŞİLERİN SİYASİ YAŞAMINI SONLANDIRMIŞTIR”

Basın-Sen, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunun çözümüne odaklanması gerektiğini kaydetti, Maraş açılımının süreci oyalamaya dönük bir hamle olduğunu savundu ve “kalıcı bölünmüşlüğe doğru atılan adımlara kanmamalıyız” dedi.

Bugün yine benzer bir senaryo ile karşı karşıya olunduğunu ileri süren Kişmir, “Ankara, bir kez daha irademiz üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek ve kendi çıkarlarını ön planda tutabilmek için Kudret Özersay’ı piyasaya sürmüştür. Bu projenin tek hedefi Kıbrıs Türk Toplumunun kendi ayakları üzerinde durmasını engellemek ve 45 yıllık bağımlılık halini devam ettirebilmek içindir. Biz toplumuza güveniyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de oynanmak istenen oyunu bozacaktır ve kendisine ihanet edip biat kültürü ile hareket eden malum projeye ‘dur’ diyecektir” iddiasında bulundu.