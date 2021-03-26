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BASIN-SEN, 'Kıbrıs Tercüman' ile 'Kıbrıs Günaydın'ı mahkemeye veriyor

BASIN-SEN, gazeteci Serhat İncirli’yi, yaptıkları yayınlarla açıkça tehdit eden “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” isimli tek sayfalık yayınlarla ilgili yasal süreç başlatılması için yargıya başvuruyor... Sendika ayrıca, yükümlülüklerini yerine getirmeyip tetikçilik yapan sözde gazeteleri de liste halinde ifşa edecek..

26 Mart 2021 Cuma 11:00
BASIN-SEN, 'Kıbrıs Tercüman' ile 'Kıbrıs Günaydın'ı mahkemeye veriyor
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Basın-sen'in facebook üzerinden konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medya üzerinden sadece iki ön kapak hazırlayıp gazetecilik etiğine yakışmayacak şekilde insanlara saldıran, hakaret eden ve hedef gösterten “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” hakkında gerekli tüm yasal süreçlerin başlaması için ilgili tüm makamlara Pazartesi günü itibarıyla sendika olarak başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son olarak üyemiz Gazeteci Serhat İncirli’yi açıkça tehdit eden bu sözde yayın organlarına geçit vermeyeceğimizi, diledikleri gibi insan hak ve özgürlüklerine saldırmalarına göz yummayacağımızı, tehdit ve baskılara karşı her zaman olduğu gibi gazetecilerin yanında duracağımızı açıkça ifade ediyoruz. Gerek yurtdışında gerekse de adamızda bu sözde yayın organlarıyla bağlantısı olan herkesi ortaya çıkaracağımızdan ve yargı önünde tehditlerinden dolayı yüzleşeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca sendika olarak gelecek haftadan itibaren derinlikli bir çalışma yaparak özellikle internet üzerinden yayın yapan ancak ne yatırımı olan, ne izni bulunan, ne de gazetecilik etiğine uyan tüm siteleri, Facebook hesaplarını ve kendini “gazeteci” olarak tanıtan şahısları tespit edip onlarla ilgili de girişim yapılması için ilgili makamlarla temasa geçeceğiz. Bununla da kalmayıp toplumumuzun sağlıklı haber alabilmesi için yükümlülüklerini yerine getirip gerçek anlamda gazetecilik yapanlarla, yükümlülüklerini yerine getirmeyip tetikçilik yapanları liste halinde ifşa edeceğimizin de bilinmesini isteriz.

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Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu"

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Anahtar Kelimeler:
BasınsenKıbrıs TercümanKıbrıs Günaydın
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