Basın-sen: "Kıbrıs Medya Grubu kendi çalışanlarının ayrı aşılanacağını bildirerek katılmalarını engelledi"

Basın-Sen açıklamada bulunarak, basında örgütlü sekiz sendikanın hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm basın camiasının aşılanması için müracaatta bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın da sekiz örgütle hareket edip Kıbrıs Medya Grubu dâhil tüm basını aşılamaya karar verdiğini, ancak Kıbrıs Medya Grubu’nun “kendi çalışanlarının ayrı aşılanacağını” bildirerek, katılmalarını engellediğini ileri sürdü.

Açıklamada, “Sözde sendika sadece Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarının aşılanması işin Sağlık Bakanlığına başvurmuştu. Aradaki bencillik, ego ve anlayışı toplumumuzun takdirine bırakıyoruz. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı sekiz örgütle hareket edip Kıbrıs Medya Grubu dahil tüm basını aşılamaya karar verdi” denildi.







