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Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattıklarını açıkladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:39
Basın-sen: “Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattık”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Kartal Harman hakkında yasal işlem başlattıklarını açıkladı.
Konuyla ilgili Basın-Sen Genel Sekreteri Hurşide Baybora tarafından yapılan açıklamada “Sendikamız Yönetim Kurulu’nun onayı ile bugün yaptığımız basın açıklamasındaki düşüncelere tahammül dahi edemeyen ve açıklamanın içeriğini anlamadan eleştiri yapma yetisini kaybederek Basın-Sen ve üyelerine hakaret eden Kartal Harman hakkında avukatımız Tacan Reynar aracılığı ile yasal işlem başlatmış bulunuyoruz” denildi. 
Basın-Sen’in düşünce özgürlüğüne her zaman önem verdiği kaydedilen açıklamada “Fakat haddini aşan açıklamaları sendika olarak kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Sendika Yönetim Kurulumuzun yaptığı açıklamaları anlamadan, kin ve toplumu ayrıştırmaya yönelik yapılan açıklamaları kınıyoruz. Açıklamaları herkes beğenmek ya da desteklemek zorunda değildir. Ayni şekilde bu açıklamalara eleştiri getirmek de her bir bireyin en doğal hakkıdır. Ancak fikre karşı fikirle gelmek yerine terbiye sınırlarını aşıp hakarete varan söylemler kullanılması, düşünce özgürlüğüne yapılmış bir saldırı anlamı taşımaktadır. Bu nedenle bu tür zihniyetlere geçit vermeyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

 

Son Güncelleme: 12.09.2019 17:50
Anahtar Kelimeler:
BasınsenKartal Harman
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