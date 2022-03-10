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Basın-Sen ile YUDER arasında iş birliği protokolü imzalandı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ile Yunan Dili Derneği (YUDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

10 Mart 2022 Perşembe 11:00
Basın-Sen ile YUDER arasında iş birliği protokolü imzalandı

BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ile YUDER Başkanı Arif Malek’in imza koyduğu protokolün amacının BASIN-SEN üyeleri ve 1’inci derece yakınlarına YUDER işbirliğinde Yunanca eğitimi vermek olduğu belirtildi. 
BASIN-SEN Başkanı Kişmir, imzalanan iş birliği protokolünden son derece memnun olduklarını belirterek,  protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

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YUDER Başkanı Arif Malek ise BASIN-SEN ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.  Malek, iş birliği protokolü gereğince yakında eğitim çalışmalarının başlayacağını duyurdu.
 

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Son Güncelleme: 10.03.2022 14:30
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