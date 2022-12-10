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BASIN-SEN: “İhlal edilen haklar için uluslararası belgeler dikkate alınarak yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli”

10 Aralık 2022 Cumartesi 16:57
BASIN-SEN: “İhlal edilen haklar için uluslararası belgeler dikkate alınarak yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilanının 74’üncü yıl dönümünde yayımlanan mesajda, Beyanname ’den bazı maddeler paylaşılarak, ihlal edilen haklar için uluslararası belgeler dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

Açıklamada, 74 yıl önce bugün ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan haklar ve özgürlükler bağlamında dünyada henüz uluslararası bir düzenlemenin bulunmadığı kaydedilerek, “İnsanların ifade ve düşüncelerinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden, dilinden, inanç ya da inançsızlığından, renginden, etnik kimliğinden, cinsiyet kimliğinden, cinsel yöneliminden, ırkından ve insan olmaktan ötürü gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu düşüncesine karşın; hak ve özgürlüklerimize ilişkin evrensel hukukun henüz hayata geçmemesinin eksikliğini hissettiğimizi vurgularız. Bu eksiklikten ötürü de dünya ülkelerinde maalesef henüz yeteri korumanın varlığından da söz edemeyiz” denildi.

Hak ve özgürlüklerin ileriye taşınması yönündeki yasal düzenlemelerin özgürlük, eşitlik, adalet, insanca yaşam, barış, kardeşlik ve demokratik değerlerin bir gereği olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, kazanılmış hak ve özgürlüklerden ise taviz verilememesi gerektiği vurgulandı ve daha demokratik, özgürlükçü, insan hak ve özgürlüklerini ileriye taşıyan, güvence ve koruma oluşturan Anayasalara ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm dünya ülkelerinde İhlal edilen haklar için uluslararası belgeler dikkate alınarak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu vesile ile hak ve özgürlüklerimizin savunucusu, insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, insan onuruna yaraşır bir yaşam için her alanda mücadeleyi daha da yükselteceğimizi bir kez daha hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

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