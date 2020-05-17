Basın-Sen: “Her yıl dejavu gibi yaşadığımız yangınlar ciğerimizi artık küle çevirdi”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), şu anda tek odaklanılması gereken konunun yangının bir an önce kontrol altına alınması olduğunu belirterek, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Güney Kıbrıs’ın gösterdiği dayanışmanın önemine işaret etti.

Sendika Başkanı Ali Kişmir, yangın dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “her yıl dejavu gibi yaşadığımız yangınlar ciğerimizi artık küle çevirdi. Bu konuda ne desek boş olduğunu yıllardır ortaya konan icraatsızlık ve toplumsal duyarsızlık bizlere göstermiştir” ifadesine yer verdi.

Yangın yerinde görev yapan tüm basın emekçilerinin çok dikkatli olmaları ve kendilerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Kişmir, “Yine yüreğimizin orada görev yapan tüm insanlarımızla olduğunu da belirtiriz” dedi.