Basın-Sen: “Gazetecilerin haber yapma, toplumun haber alma özgürlüğü tehdit edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Özgür Gazete Haber Sitesi”nde yer alan haberin tamamen ifade özgürlüğü içerisinde olduğunu belirterek, gazetecilerin haber yapma, toplumun ise haber alma özgürlüğünün tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın konuya ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

“Demokrasiden yoksun ve çağdışı” olarak nitelenen açıklamayla, “Gazetecilerin hedef olarak gösterildiği, suç örgütü mensubu ilan edildiği” iddiasında bulunuldu. Basın-Sen açıklamasında, “Kültürümüze aykırı bu dikta tutumu kabullenebilmemiz mümkün değildir” denildi.

Basın-Sen açıklamasında, “Türkiyeli yetkililerle açıklayamayacağımız hiçbir görüşmemiz yoktur” yönündeki sözlere de değinilerek, “Beklentimiz, bu söyleminin arkasında durulması ve açıklanabilir olduğu söylenen görüşmelerin fotoğraflanmasından rahatsız olunmamasıdır” denildi.

Açıklamada, “ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırıdan vazgeçilmesi gerektiği, aksi takdirde açılacak olan yaranın kapanması mümkün olmayacağı” kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden bahse konu haberin altına yapılan yorumlardan duyulan rahatsızlığa da değinilen açıklamada, “özellikle gazetecilerin özel hayatları hakkında ortaya atılan iddialarla hakaretlerin yargıya taşınacağı” belirtildi.

Sendika açıklamasının sonunda, hiçbir gücün ifade özgürlüğünü engellemesine müsaade edilmeyeceği belirtilerek, “sağduyulu olma ve özgürlüklere saygılı davranma” çağrısı yapıldı.