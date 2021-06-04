Basın-sen: “Gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne darbe vuruldu“

BASIN-SEN Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Bakış Gazetesi çalışanlarının geçtiğimiz gün ‘vatandaşlık dağıtımı’na ilişkin iddialarla ilgili yayınlanan bir ses kaydıyla ilgili mahkemeye çağrıldığı belirtilerek, bu sabah mahkemeye çıkarılan çalışanların “Özel Hayatın Gizliliği’ni İfşa” suçlamasıyla 6 yıl hapsinin istendiği bildirildi.

Kazım Denizci, Deniz Abidin ve Esengül Aykaç’ın ses kaydını yayınladıkları iddiasıyla haklarında dava açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıslı Türk toplumuna 'hediye ettiği' Özel Hayatın Gizliliği Yasası, birçok alanda bireylerin özel yaşamlarını koruma potansiyeline sahip olmasına rağmen, basın özgürlüğü ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması noktasında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla yasa ile, halkın haber alma özgürlüğüne de darbe vurulmaktadır."





"MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın bir an önce değişmesi ve basın özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği savunulan açıklamada, haklarında dava okunan meslektaşlarının yanında oldukları belirtildi.

Açıklamada, siyasi iradeye, basın özgürlüğünü yok edeceği ileri sürülen yasanın ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerektiği hatırlatıldı.