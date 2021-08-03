Basın-sen gazetecilerin darp edilmesini kınadı

Kişmir konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Dün gece geç vakitlerde iki basın çalışanına yapılan saldırı tüyler ürperticidir” dedi.

Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği ve çok ağır yaralar aldığını ifade eden Kişmir şöyle devam etti:

“Polis konuya anında müdahale ederken, Yüksel’in evindeki kamera kayıtları incelenmektedir. Beklentimiz bu çirkin saldırıyı yapanların bir an önce bulunması ve adaletin sağlanmasıdır. Burada polisin sorumluluğu ve niyeti son derece önem arz etmektedir”





