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Basın-sen gazetecilerin darp edilmesini kınadı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir,  Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel ve Kıbrıs Gerçek Haber Sitesi Kameramanı Kenan Doğu’nun darp edilmesini kınadı.

03 Ağustos 2021 Salı 12:15
Basın-sen gazetecilerin darp edilmesini kınadı

Kişmir konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Dün gece geç vakitlerde iki basın çalışanına yapılan saldırı tüyler ürperticidir” dedi. 
Kıbrıs Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği ve çok ağır yaralar aldığını ifade eden Kişmir şöyle devam etti:
“Polis konuya anında müdahale ederken, Yüksel’in evindeki kamera kayıtları incelenmektedir. Beklentimiz bu çirkin saldırıyı yapanların bir an önce bulunması ve adaletin sağlanmasıdır. Burada polisin sorumluluğu ve niyeti son derece önem arz etmektedir”

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Yine gece geç vakitlerde görevi başında olan Kıbrıs Gerçek Haber Sitesi Kameramanı Kenan Doğu’nun da hakarete uğrayıp darp edildiğini söyleyen Kişmir, “Polisin gözü önünde gerçekleşen bu saldırı karşısında polisin etkisizliği tam bir fiyaskodur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her iki olayda da sorumluların yargı önüne çıkarılması ve dün geceki kara lekenin yetkililer tarafından silinmesi elzemdir. Her iki sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 03.08.2021 13:37
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