Basın Sen: “Esentepe Belediye Başkanı’nın hakaretleri kabul edilemez”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ve gazete çalışanlarına yönelik hakaretlerde bulunduğunu savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti ve Özgür Gazete ile Barut’un yanında olduklarını vurguladı.

Yazılı açıklamasında, siyasilerin, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmaktan ve hoşlarına gitmeyen herhangi bir eleştiriye küfürlerle karşılık vermekten bir an önce vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Kişmir, Barut’un Erdoğan hakkında açacağı davaya Basın-Sen’in destek vereceğini belirtti.

Siyasi eleştiriye katlanmanın çoğulculuğun ve hoşgörünün temeli olduğunun altını çizen Kişmir, siyasilerin kendilerine yapılan eleştirilere hakaretlerle karşılık verme hakkı bulunmadığını, alkış isteyenlerin, eleştiriye katlanmayı da öğrenmesi ve yapılan eleştirileri şiddete başvurarak bastırma girişiminde bulunmaması gerektiğini kaydetti.