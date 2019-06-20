Basın-sen Erhan Arıklı’yı Eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk medyasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.
Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ajansı Kıbrıs’ın Meclis’te görevlendirdiği muhabirlerin, kendilerine karşı davranışları yüzünden en çok şikayette bulundukları milletvekilinin Erhan Arıklı olduğunu ileri sürerek, “Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Türk medyası hakkında yaptığı açıklamalar, doğrusu geçmişten günümüze kadar takındığı tavra yakışan bir davranıştır” ifadelerini kullandı.