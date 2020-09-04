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Basın-Sen BTHK’yı Eleştirdi, Ücretsiz Danışmanlık Teklif Etti

Basın-Sen, dün iki internet sitesinin, künyeleri olmadığı gerekçesiyle erişimini engelleyen ancak daha sonra erişime açılması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu (BTHK) eleştirdi, kuruma Bilişim Yasası konusunda ücretsiz danışmanlık yapma çağrısında bulundu.

04 Eylül 2020 Cuma 11:13
Basın-Sen BTHK’yı Eleştirdi, Ücretsiz Danışmanlık Teklif Etti
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Basın-Sen, dün iki internet sitesinin, künyeleri olmadığı gerekçesiyle erişimini engelleyen ancak daha sonra erişime açılması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu (BTHK) eleştirdi, kuruma Bilişim Yasası konusunda ücretsiz danışmanlık yapma çağrısında bulundu.

Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, “Yasayı çok iyi çalıştıklarını iddia eden ve kendilerine birçok hak tanınan BTHK temsilcileri, çok iyi bildikleri yasada, bilmedikleri bir maddeye dayanarak aldıkları bu keyfi kararla, gelecekte Bilişim Suçları Yasası'yla beraber nelerle karşılaşacağımızı bizlere bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

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“KÜNYE DÜZENLEMESİ İÇİN 18 AYLIK SÜRE VAR”

Bilişim Suçları Yasasıyla birlikte, internet haber sitelerinde künye bulundurulma zorunluluğunun yasayla düzenlendiğini, ancak bu kararın, yine aynı yasanın geçici 3. maddesiyle 18 aylık süre içinde yapılması gerektiğinin de belirtildiği vurgulanan Basın-Sen açıklamasında, “Yasadan bihaber olan BTHK'nın bu kararıyla birlikte, bir kez daha gördük ki, mahkeme kararı olmadan erişim engeli koyma yetkisinin BTHK'ya verilmesi, suistimale açık ve gelecekte karşımıza ifade özgürlüğünün kısıtlanması noktasında birçok sorunlar çıkaracak bir durum oluşturmuştur” denildi

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Son Güncelleme: 04.09.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
BasınsenBthk
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