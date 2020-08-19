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Basın-Sen: “BRTK, hükümetin veya bir partinin değil, toplumun sesi olmalıdır”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), BRTK yönetimini eleştirdi, Bay-Sen’e destek belirtti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
Basın-Sen: “BRTK, hükümetin veya bir partinin değil, toplumun sesi olmalıdır”
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), BRTK yönetimini eleştirdi, Bay-Sen’e destek belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, hükümetin veya bir partinin değil bu toplumun sesi olmalıdır. Bir partinin seçim bürosu konumundan çıkartılıp bu topluma hizmet vermesi gerekmektir.” ifadelerini kullandı.

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Kişmir, şu anda BRTK ve kurum çalışanlarının büyük baskı altında olduklarını, özellikle de siyasi görüşü hükümet ile uyuşmayan kişilere uygulanan mobbingin her geçen gün arttığını savunarak “BRTK’da yetkili pozisyonda olan Bay-Sen’in bu bağlamda baskılara karşı verdiği mücadeleyi selamlıyor ve onlara tam destek olduğumuzu belirtiyoruz.” dedi.

Kurum yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin çalışanları tehdit etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Kişmir, şunları kaydetti:

“Çağdışı bu yaklaşımı sergileyen yönetim unutmamalıdır ki BRTK çalışanları yalnız değildir. Ortada bir toplu iş sözleşmesi vardır ve bu TİS’in altına imza koyan taraflar, yasa gereği imzasının gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Çiftlik ağası gibi ‘ben yaparım olur’ anlayışıyla bu süreç götürülemez. Götürülür sananlar bu tavırlarında ısrarcı olmaya devam ettikleri takdirde en sert cevabı bizlerden alacaklarından şüphe duymasınlar.”

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Son Güncelleme: 19.08.2020 14:55
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