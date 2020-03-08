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Basın-Sen: “Böyle çağdışı bir şiddet, Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen insanlara Rum Polisinin hiç çekinmeden biber gazı kullandığını ve aralarında meslektaşlarının da olduğu birçok insanı hastanelik ettiğini belirterek, “Avrupa Birliğine üye olan bir devletin böyle çağdışı bir şiddete başvurması, bu devletin başında olan Nikos Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“ dedi.

Basın-Sen: “Böyle çağdışı bir şiddet, Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs’ta çözüm ve barış isteyen insanlara Rum Polisinin hiç çekinmeden biber gazı kullandığını ve aralarında meslektaşlarının da olduğu birçok insanı hastanelik ettiğini belirterek, “Avrupa Birliğine üye olan bir devletin böyle çağdışı bir şiddete başvurması, bu devletin başında olan Nikos Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“ dedi.

08 Mart 2020 Pazar 08:11
Basın-Sen: “Böyle çağdışı bir şiddet, Anastasiadis’in zihniyetini yansıtmaktadır“
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir,  Basın-Sen yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Bugün eyleme katılan Türkçe ve Rumca konuşan insanlarımız şunu net olarak göstermişlerdir ki, bu ülkede barış yanlılarının sesi güneydeki ve kuzeydeki faşistlerden daha gür çıkmaktadır. Artık eski Kıbrıs ve Kıbrısılılar yoktur. Ne barikatlarınızdan, ne biber gazlarınız ne de faşist zihniyetiniz bizlerin bu adayı yeniden birleştirmesine engel olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Pazartesi günü düzenlenecek olan eylemde yine en ön saflarda yerlerini alacaklarını kaydeden Kişmir, Anastasiadis’in kurduğu utanç barikatını yıkıp geçeceklerini belirtti.

Kişmir, “Tüm insanlarımızı Pazartesi günü bu utanç barikatlarını yıkmaya ve adanın güneyindeki barış yanlısı kardeşlerimizle kucaklamaya davet ediyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 08.03.2020 11:47
Anahtar Kelimeler:
Ali KişmirBasın Emekçileri SendikasıLokmacı ArbedeLokmacı Biber Gazı
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