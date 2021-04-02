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Basın-sen, "Bir zamanlar Kıbrıs" dizisine yönelik endişelerini aktardı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), TRT tarafından çekilen ve dün itibarıyla yayına giren “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin getirilerinin ne olacağı konusunda “son derece endişeli” olduklarını açıkladı.

02 Nisan 2021 Cuma 12:30
Basın-sen, "Bir zamanlar Kıbrıs" dizisine yönelik endişelerini aktardı
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Sendikadan yapılan açıklamada, “Hala acıların taze olduğu bu dönemde unutulmamalıdır ki, 1974 sonrasında yapılan provokasyonlar sonucunda insanlar ölmüş, yaralanmalar olmuş, darp olayları yaşanmış, bireysel saldırlar artmıştır. Sadece dizinin yayına girdiği saatlerde bir Yunan bayrağının yakılması bile gelecekte yaşanması muhtemel olayların habercisi niteliğindedir” ifadeleri kullanıldı.

Güney Kıbrıs’a geçip tedavi olmak, eğitim almak ve çalışıp para kazanmak zorunda olan Kıbrıslı Türkler olduğunun unutulmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aynı şekilde kuzeye geçmekte olan Kıbrıslı Rumlar var ve pandemi sürecinin dinmesiyle kuzeye geçen insan sayısının artacağı ortada durmaktadır. Bahse konu dizinin etkisinde kalıp güneye geçen insanlarımıza veya kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara herhangi bir zarar verilmeyeceğini kim garanti edebilir?

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Değerli toplumumuz, böylesi dizilerin hala üzeri açık olan acıları kaşıdığı ve intikam duygusunu arttırdığı gerçekliğiyle buradan uyarıyoruz, yarın bu dizinin diğer bölümleri yayınlandıkça intikam duygusuyla kuzeye geçen herhangi bir Rum’a saldırı gerçekleşebilir, en kötüsü de can kaybı yaşanabilir. Bunun izahını asla yapamayız. Yine güneye geçen bir insanımızın başına bir şey gelirse onun acısıyla da yaşayamayız!”

BASIN-SEN açıklamasında, “sadece bir dizi olarak değerlendirilemeyecek bu yapımın Kıbrıs’a ve Kıbrıslılara faydası olmayacağı” savunularak, “Endişemiz zararının büyük ve kalıcı olmamasıdır. O nedenle herkesi aklı selim olmaya davet ediyoruz.” denildi.

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Son Güncelleme: 02.04.2021 13:12
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